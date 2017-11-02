Бахрейн выдал России двух женщин, обвиняемых в поставках секс-рабынь с Урала и Поволжья

В Россию депортировали двух торговок, переправлявших челябинок на Восток.

Как сообщили РИА «Новый День» , с 2011 по 2016 год женщины 28 и 32 лет в составе организованной преступной группы вербовали молодых девушек из Челябинской области, Удмуртии и Пермского края для дальнейшей отправки их в арабское государство Бахрейн в Персидском заливе.

Там рабынь встречали другие участники банды, отбирали у девушек паспорта и под угрозой физического насилия заставляли заниматься проституцией.

В ноябре 2016 года Следственный комитет возбудил в отношении торговцев людьми уголовное дело. Фигуранток объявили в международный розыск по каналам Интерпол.

В августе 2017 года разыскиваемых задержали в Бахрейне, сообщили в пресс-службе МВД России по ЧО.

По согласованию с компетентными органами обвиняемых переправили в Россию.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.11.17

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