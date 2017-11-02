Снегопад парализовал движение на трассе М-5 в Челябинской области

На автодороге «Челябинск – Москва» в Ашинском районе образовался многокилометровый затор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром было затруднено движение автомобилей в обе стороны в районе Сима. По данным очевидцев, мокрый снег и плохая видимость создали для автолюбителей дополнительные сложности при проезде и без того аварийного участка трассы.

Как отмечают в соцсетях автомобилисты, особо несладко приходится водителям фур:

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на данном участке не превышает 15 километров в час.

«С 8 до 10 часов утра на участке 1548 – 1560 км отмечалось снижение скорости движения в связи с обильным снегопадом и усилением ветра. Однако ни о какой пробке речи не идёт. Не зафиксировано и ДТП, которые бы влияли на скорость движения. Ни с участием легкового, ни с участием большегрузного транспорта, – прокомментировала ситуацию пресс- секретарь ФКУ Упрдор «Южный Урал» Татьяна Денисова. – Актуальность информации, размещаемой в социальных сетях и иных источниках, можно уточнить в Управлении федеральных дорог круглосуточно. Благодаря системе метео/видеоконтроля, а также организованному патрулированию дорог подрядными организациями, мы имеем оперативную информацию и можем вовремя прийти на помощь. Круглосуточно по фактам ДТП, осложнении или остановке движения на федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей можно сообщить по номеру 8(351)2666563».

В данный момент никаких проблем с движением на этом участке нет, отмечают в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал», участок 1548 – 1560 км, 02.11.2017, 15:00 (13:00 мск)

Челябинск, Юлия Димова

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