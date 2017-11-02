На Урале из-под земли забил черный фонтан (ВИДЕО)

В Ашинском районе зафиксирована крупная авария на нефтепроводе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло днем 25 октября на 1413 км нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, однако известно о нем стало лишь спустя неделю.

В 20 километрах от линейной производственно-диспетчерской станции «Кропачево», близ станции «Симская», во время демонтажа неработающего участка нефтепровода произошел порыв трубы, на поверхность вылилось более 9 кубометров водонефтяной эмульсии.

По предварительным данным, причиной аварии стал заводской брак сварного стыка подводящего трубопровода, предназначенного для удаления из демонтируемого участка остатков нефти.

На место разлива выехали аварийные бригады АО «Транснефть – Урал» в составе 136 человек и 18 единиц техники.

Известно, что площадь разлива нефти составила около 1,5 гектара. При этом ни один официальный орган в Челябинской области за всю прошедшую неделю не сообщил о чрезвычайном происшествии с внушительными экологическим ущербом.

В настоящий момент очаг загрязнения локализован, сообщается на странице сообщества «Авторадио Аша» в соцсетях.

Расследованием инцидента занимаются представители Росприроднадзора и прокуратура, оценивается нанесенный природе ущерб. Отметим, нефтепровод Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск является крупнейшей магистралью, по которой нефть транспортируется с месторождений Западной Сибири в европейскую часть России.

Челябинск, Юлия Димова

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