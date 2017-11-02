Жительница Озерска отсудила у коммунальщиков 100 тысяч за сломанную руку

В Озерске управляющая компания заплатит компенсацию за травмоопасное крыльцо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского суда, местная жительница обратилась с иском о возмещении морального вреда после того, как неудачно поскользнулась на площадке возле подъезда.

В результате падения женщина сломала шейку плеча правой руки и была доставлена в больницу.

В отделении травматологии пациентке поставили диагноз – закрытый оскольчатый перелом плечевой кости. Лечение продолжалось три месяца.

За это время озерчанке провели операцию по вживлению в кость металлической пластины, которую необходимо извлечь через год после установки.

Заявительница потребовала от обслуживающей организации, ответственной за уборку придомовой территории, 100 тысяч рублей, а также расходы на медицинские услуги.

Представитель ответчика в судебном заседании вину не признал, заявив, что женщина не предоставила доказательств того, что упала именно на крыльце дома, а не в каком-то другом месте. Также коммунальщики заявили, что все работы по уборке двора и входных групп от наледи проводились должным образом.

Учитывая тяжесть причиненного вреда, степень физических и нравственных страданий, длительность лечения, отсутствие возможности вести привычный образ жизни и неизбежность проведения второй операции, суд взыскал в пользу горожанки 100 тысяч рублей.

Между тем, денег на потраченные услуги врача с коммунальщиков взыскивать не стали. Суд отказал в удовлетворении этой части иска, отметив, что женщина имела право на бесплатную медицинскую помощь, однако обратилась в частную клинику.

Челябинск, Юлия Димова

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