Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 ноября 2017, 17:49 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

На Аргази нашли тела еще двух погибших из перевернувшейся лодки

На Аргази нашли тела еще двух погибших из перевернувшейся лодки

Спасатели извлекли из воды трупы двух мужчин, погибших на Аргазинском водохранилище.

Напомним, трагедия на озере в Аргаяшском районе произошла накануне вечером. Пять человек, решивших помянуть знакомых, погибших на этом же озере 8 лет назад, сели в моторную лодку и помчались к одному из островов в километре от берега.

На полпути из-за перегруза лодка стала зачерпывать воду, в результате все пятеро оказались в холодной воде. Тонущих людей вовремя заметили двое полицейских – в свой выходной день они отправились рыбачить. Пострадавших усадили в лодку полицейских и направились к берегу, однако и эта лодка вскоре перевернулась. В результате до берега удалось доплыть лишь двум пассажирам первого плавсредства.

Четверо мужчин, включая полицейских, а также женщина погибли. По факту массовой гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Сегодня утром к берегу прибило тело утонувшей пассажирки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, около 15 часов вертолет МИ-8 закончил работу по обследованию акватории водоема. В ходе работы обнаружен труп одного из сотрудников полиции, пытавшегося спасти тонущих южноуральцев.

По данным поисково-спасательной службы, в водоеме также обнаружен второй мужчина из перевернувшейся лодки. Кроме того, на берег извлекли два плавсредства.

В настоящий момент поисками утонувших южноуральцев занимаются четыре водолазные группы, для обследования акватории водоема и береговой линии используется два беспилотных летательных аппарата.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.11.17

В южноуральском минздраве подтвердили дефицит вакцины от полиомиелита. / Жительница Озерска отсудила у коммунальщиков 100 тысяч за сломанную руку    . / На Урале из-под земли забил черный фонтан (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Фараон и тайная комната: ученые обнаружили скрытые  помещения  в пирамиде Хеопса

«Его избили»: в ИК-15 Копейска скончался заключенный

В южноуральском минздраве подтвердили дефицит вакцины от полиомиелита

Жительница Озерска отсудила у коммунальщиков 100 тысяч за сломанную руку    

Все новости