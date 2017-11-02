На Аргази нашли тела еще двух погибших из перевернувшейся лодки

Спасатели извлекли из воды трупы двух мужчин, погибших на Аргазинском водохранилище.

Напомним, трагедия на озере в Аргаяшском районе произошла накануне вечером. Пять человек, решивших помянуть знакомых, погибших на этом же озере 8 лет назад, сели в моторную лодку и помчались к одному из островов в километре от берега.

На полпути из-за перегруза лодка стала зачерпывать воду, в результате все пятеро оказались в холодной воде. Тонущих людей вовремя заметили двое полицейских – в свой выходной день они отправились рыбачить. Пострадавших усадили в лодку полицейских и направились к берегу, однако и эта лодка вскоре перевернулась. В результате до берега удалось доплыть лишь двум пассажирам первого плавсредства.

Четверо мужчин, включая полицейских, а также женщина погибли. По факту массовой гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Сегодня утром к берегу прибило тело утонувшей пассажирки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, около 15 часов вертолет МИ-8 закончил работу по обследованию акватории водоема. В ходе работы обнаружен труп одного из сотрудников полиции, пытавшегося спасти тонущих южноуральцев.

По данным поисково-спасательной службы, в водоеме также обнаружен второй мужчина из перевернувшейся лодки. Кроме того, на берег извлекли два плавсредства.

В настоящий момент поисками утонувших южноуральцев занимаются четыре водолазные группы, для обследования акватории водоема и береговой линии используется два беспилотных летательных аппарата.

Челябинск, Юлия Димова

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