«Его избили»: в ИК-15 Копейска скончался заключенный

В исправительной колонии Челябинской области найден мертвым арестант.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело заключенного обнаружено минувшей ночью около 3 часов в отряде №7 ИК-15 Копейска.

По данным челябинской правозащитницы Валерии Приходкиной, незадолго до гибели мужчину сильно избили сотрудники колонии, затем потерпевшего отпустили, однако жить ему оставалось недолго. По предварительным данным, смерть осужденного наступила в результате удушья.

В настоящий момент обстоятельства гибели заключенного изучает Следственный комитет. «По факту произошедшего организована доследственная проверка, – заявил руководитель копейского следственного отдела Сергей Кистер. – О следах насильственной смерти на теле погибшего мне пока ничего неизвестно».

Тем временем, правозащитница настаивает, что «просто так в колонии строгого режима, где сидят ранее неоднократно судимые заключенные, счеты с жизнью не сводят». По мнению Валерии Приходкиной, вероятно, у погибшего на это имелся серьезный повод, мужчину довели.

Примечательно, что пару недель назад на побои со стороны надзирателей пожаловался другой заключенный ИК-15. Тот арестант выжил, но оказался фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудников ГУ ФСИН. «Нормальная такая практика – на всех осужденных, к кому применили физическую силу, заводить уголовные дела о нападении на сотрудников, – написала общественница на своей странице в соцсетях. – Помню, как бывший начальник ФКУ ИК-6 Денис Механов перед бунтом заключенных на всех, кто смел на него жаловаться, подавал заявления о клевете».

Получить комментарии ГУ ФСИН по ЧО пока не удалось.

Челябинск, Юлия Димова

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