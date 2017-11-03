Найдено тело четвертого погибшего на Аргази

В Челябинской области завершаются поиски группы утонувших в Аргазинском водохранилище.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе региона, сегодня водолазы извлекли на берег тело четвертого мужчины, погибшего 1 ноября. Кроме того, спасатели достали из воды куртку пятой жертвы – еще одного мужчины. Сам утопленник пока не обнаружен.

Напомним, трагедия произошла в минувшую среду на озере Аргази в 500 метрах от берега. Компания из пяти человек отправилась на моторной лодке к острову, чтобы помянуть погибших на этом же водоеме друзей. На полпути из-за перегруза лодка перевернулась, все пятеро пассажиров оказались в воде. Тонущих людей заметили двое полицейских, в свой выходной день рыбачащих неподалеку. Пострадавших усадили во вторую лодку и направились к берегу, однако и эта лодка вскоре перевернулась. В результате до берега удалось доплыть лишь двум пассажирам первого плавсредства.

Четверо мужчин, включая полицейских, а также женщина погибли. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Накануне спасатели достали из воды тела трех южноуральцев – женщины и двух мужчин.

Челябинск, Юлия Димова

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