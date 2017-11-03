Путин уедет – наденете: челябинцам запретили пользоваться противогазами

Власти Челябинска предупреждают жителей об усилении мер безопасности к визиту президента России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации, соответствующее распоряжение накануне подписал глава администрации Евгений Тефтелев. Усиленный режим объявлен в период со 2 по 10 ноября включительно «в связи с предстоящими праздничными мероприятиями, предстоящим празднованием Дня народного единства, а также проведением XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана», сообщается в документе.

При этом чиновники обратили внимание на распространяемые в Интернете «сведения о возможности жителей города в ноябре 2017 года принять участие в мероприятиях, касающихся экологических проблем, в том числе с использованием специальных средств защиты органов дыхания – противогазов». Власти призывают челябинцев критически отнестись к данной акции, поскольку указанные действия, по их мнению, подпадают под федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях и шествиях», требующих согласования с органом исполнительной власти, утверждения времени и места проведения публичного мероприятия.

Напомним, в конце октября в соцсетях появилось предложение устроить флешмоб к приезду Владимира Путина: «С 7 по 9 ноября включительно жителям предложили ходить по улицам (а тем, кому посчастливилось войти в число принимающих такого гостя, и во время встречи с ним) исключительно в масках, респираторах, а по возможности, в противогазах и на гостевом маршруте». Отметим, ни о каких митингах и пикетах в данном сообщении речи не шло. Тогда не понятно, каким образом чиновники определят – публичное это мероприятие или просто по городу по своим неотложным делам идут задыхающиеся от выбросов горожане (а в Челябинске довольно много астматиков и аллергиков, которые в НМУ, например, вообще дышат с трудом). Еще больше вопросов вызывает реальная безопасность челябинцев в период со 2 по 10 ноября. Если, к примеру, вспыхнет крупный пожар, город накроет едким дымом, горожане, вняв предупреждению властей, не смогут воспользоваться индивидуальными средствами защиты, тем самым поставят под угрозу свою жизнь. А в этом случае чиновники вряд ли возьмут на себя ответственность за происходящее в городе.

Челябинск, Юлия Димова

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