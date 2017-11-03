Отца-одиночку, воспитавшего полсотни трудных подростков, обвинили в мошенничестве

Многодетный южноуралец, воспитывающий приемных детей, стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отдела МВД Октябрьского района, Игорю Мотыгину вменяется часть 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием». По версии следствия, речь идет о краже 310 тысяч рублей пособий по потере кормильца, перечисленных одному из его приемных сыновей. Незадолго до этого мальчишку изъяли из семьи и отправили в детский дом Бакала.

Напомним, многодетный отец из села Варламово знаменит тем, что с 1995 года занимается воспитанием детей-сирот. За это время мужчина забрал из приютов более полусотни мальчишек, большинство из которых – трудные подростки.

В ночь на 22 июля 13-летнйи воспитанник сбежал из дома, а через несколько дней его поймали в Троицке на серии автокраж.

Сотрудники ПДН не стали возвращать бывшего детдомовца в семью, вместо этого поместили его в социально-реабилитационный центр.

По словам Игоря Мотыгина, там подростка под давлением заставили написать заявление о возвращении в приют и нежелании находиться в приемной семье. Затем беглого подростка и вовсе отправили на лечение в психиатрическую больницу, объяснив это тем, что несовершеннолетний с прошлого года нуждается в медицинской помощи, при этом отец заключения медиков все это время игнорировал.

Мотыгина лишили опекунских прав.

Кроме того, в отделе опеки и попечительства Октябрьского района РИА «Новый День» заявляли, что подросток неоднократно сообщал о рукоприкладстве со стороны опекуна и старших мальчиков. По мнению Мотыгина, именно начальник отдела опеки и стала инициатором возбуждения против него уголовного дела о краже пособий детдомовца. При этом подозреваемый утверждает, что еще прошлым летом подросток написал на имя его доверенность, тем самым разрешая обналичивать деньги на счете.

Напомним, в начале сентября Октябрьский районный суд отклонил иск отца-одиночки, пытавшегося вернуть приемного сына. Апелляционная жалоба заявителя будет рассмотрена 13 ноября в Челябинском облсуде.

Челябинск, Юлия Димова

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