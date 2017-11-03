Уволен главный тренер ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» объявил об отставке главного тренера команды Ильи Воробьева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение подписал президент клуба, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Отметим, кадровое решение принято после очередного поражения магнитогорских хоккеистов в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду: 2 ноября «Металлург» на домашнем льду уступил тольяттинской «Ладе» со счетом 1:3.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Козлов, до этого работавший ассистентом Воробьева.

«Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу и завоёванные трофеи, и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере», – говорится в официальном сообщении клуба.

Впрочем, продуктивной работу «сталеваров» в новом сезоне назвать очень сложно. Команда потерпела пять поражений в последних шести играх. В результате «Металлург» оказался в числе последних претендентов на выход в плей-офф (клуб занимает 7-е место в Восточной конференции), что для двукратного обладателя Кубка Гагарина и действующего обладателя главного трофея КХЛ – полный провал.

Челябинск, Юлия Димова

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