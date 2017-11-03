В Миассе автобус протаранил маршрутку, есть пострадавшие

В Миассе ПАЗ влетел в маршрутную «Газель».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня утром в южной части города. 48-летний мужчина за рулем пассажирского автобуса не рассчитал дистанцию и на скорости влетел маршрутку, остановившуюся возле дома №4 по улице Пушкина.

В результате происшествия пострадала 17-летняя пассажирка «Газели». С травмами девочку-подростка доставили в больницу. В салоне ПАЗа также находились люди, однако, по предварительной информации, там никто не пострадал, сообщает NewsMiass.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, ведется расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.11.17

Уволен главный тренер ХК «Металлург». / Коркинских огнеборцев, приехавших по вызову, забыли пустить в подъезд. / В Челябинской области живодеры содрали шкуру с живой собаки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»