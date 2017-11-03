В Миассе автобус протаранил маршрутку, есть пострадавшие

В Миассе ПАЗ влетел в маршрутную «Газель».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня утром в южной части города. 48-летний мужчина за рулем пассажирского автобуса не рассчитал дистанцию и на скорости влетел маршрутку, остановившуюся возле дома №4 по улице Пушкина.
В результате происшествия пострадала 17-летняя пассажирка «Газели». С травмами девочку-подростка доставили в больницу. В салоне ПАЗа также находились люди, однако, по предварительной информации, там никто не пострадал, сообщает NewsMiass.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, ведется расследование.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 03.11.17
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