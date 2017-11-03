Организаторы маршрутных войн в Челябинске обвинили следователей в фальсификации

Челябинский областной суд отклонил жалобу на приговор членам ОПГ, виновным в разжигании маршрутных войн.

Как уже сообщал РИА «Новый День», рейдерские захваты пассажирских маршрутов, с обстрелами и поджогами микроавтобусов, длились в Челябинске несколько лет, пока в декабре 2014 года оперативники не задержали учредителя и директора ООО «Консул», предъявив ему обвинения в 48 преступных эпизодах.

В ходе расследования установлено, что коммерсант собрал банду рэкетиров, члены которой нападали на водителей маршруток, поджигали и били машины, угрожали сотрудникам других компаний, вынуждая перевозчиков уйти с прибыльных маршрутов. Ущерб, нанесенный конкурентам, оценили более чем в 1 миллион рублей. В частности, разбойники повредили несколько десятков машин крупной транспортной компании, владелец которой в итоге отказался от востребованного маршрута в пользу родственника организатора ОПГ. Вскоре под стражу взяли трех соучастников зачинщика маршрутных войн.

В декабре 2016 года Тракторозаводский районный суд признал членов ОПГ виновными в вымогательствах по предварительному сговору, с угрозой повреждения чужого имущества.

Главаря ОПГ приговорили к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1,5 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его сообщники в зависимости от роли в банде получили 7,5 лет исправительной колонии строгого режима, 5 лет колонии особого режима и 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, осужденные и их адвокаты обжаловали решение суда в вышестоящей инстанции. В апелляциях заявители указали на незаконность приговора, отметив что их участие и разжигание маршрутных войн в Челябинске не доказаны, а все имеющиеся в деле доказательства фальсифицированы. С учетом мнения прокурора, суд оставил решение районного суда без изменения, а жалобу осужденных без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

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