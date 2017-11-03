Гостевые маршруты Челябинска завесят экранами

На челябинских улицах могут появиться шумозащитные экраны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специальные конструкции, представляющие собой сплошную стену или забор, в ближайшие пару лет хотят установить на участке дорог от челябинского аэропорта до центра города.

По мнению авторов инициативы, живущие вблизи шумных магистралей горожане сразу почувствуют облегчение. Как правило, звукопоглощающими экранами удается сократить шумовое загрязнение на 8-24 децибел. Частично спасают заграждения и от дорожной пыли, оседаемой в легких горожан.

Напомним, на протяжении последних нескольких лет городские власти упорно придают гостевые маршрутам «смотрибельный» вид – зачищают от павильонов с фаст-фудом, газетных киосков, рекламы, перекрашивают фасады домов, монтируют остановки. Однако после установки шумозащитных конструкций, гостевой маршрут может превратиться в один сплошной тоннель, за которым спрячется настоящий город.

Правда, не исключено, что именно этого чиновники мэрии и добиваются, не желая затевать очередную войну за право продавать шаурму.

Челябинск, Юлия Димова

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