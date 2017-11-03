В новгородских болотах найден медальон пропавшего без вести южноуральца

В Катав-Ивановском районе разыскали родственников солдата ВОВ, погибшего по дороге на фронт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», именной медальон Ивана Кочетова, жителя села Тюлюк Челябинской области, обнаружили члены отряда «Рубеж» в ходе поисковой экспедиции «Долина».

Работы велись в районе Ольховских хуторов и болота Гажьи сопки в окрестностях Великого Новгорода.

Останки бойца на данном участке пока не найдены. В ближайшее время экспедиция продолжится, поисковики планируют увеличить зону раскопок, пишет газета «Авангард».

Родственников солдата – детей четырех его сестер – уже нашли.

По их данным, Ивана забрали на войну осенью 1941 года, тогда ему только исполнилось 18 лет. При этом уралец даже не успел повоевать. Поезд, в котором находились солдаты, на подъезде к линии фронта попал под бомбежку. До сих пор южноуральцы не знали, где и даже когда погиб их родственник. В одних документах датой смерти значится декабрь 1941 года, в других – февраль 1942 года.

Челябинск, Юлия Димова

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