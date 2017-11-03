Задержан топ-менеджер промышленной группы НЕКК

Сотрудники ФСБ задержали гендиректора компании НЕКК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителю группы предприятий, работающих в химической и металлургической отрасли, предъявили обвинение по факту мошенничества в крупном размере.

Напомним, речь идет об афере с возвратом НДС. По версии следствия, в махинациях по возмещению налогов использовались подставные фирмы и лица, через которые закупалось несуществующее сырье. Ущерб государству от действий мошенников составил более 50 миллионов рублей.

Весной 2017 года в офисе компании прошли обыски. Спустя несколько месяцев был задержан исполнительный директор ОАО «НЕКК». Впоследствии фигуранта дела отпустили за активное сотрудничество со следствием.

Также по делу о крупном мошенничестве проходит один из учредителей – он заключен под стражу, а также начальник отдела закупок, оставленный под домашним арестом.

В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения четвертому фигуранту.

Челябинск, Юлия Димова

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