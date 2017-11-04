Южноуралец погиб в Израиле, упав с недостроя

Житель Магнитогорска погиб на стройке в Тель-Авиве.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», весной текущего года 30-летний южноуралец отправился на заработки в Израиль. Мужчина устроился в строительную компанию. Незадолго до случившегося бригаду рабочих перевели на новый объект.
А 2 ноября родителям магнитогорца позвонили из Тель-Авива и сообщили, что их сын во время работы сорвался с 8-метровой высоты. Пострадавшего с переломами ребер доставили в одну из лучших клиник Израиля. Спустя несколько часов южноуралец скончался, не приходя в себя.
По данным родственников, мужчина погиб в результате несчастного случая – не выдержал страховочный трос.
Известно, что к моменту трагедии у магнитогорца истек срок страховки, также закончилось действие визы. По предварительным подсчетам, транспортировка тела из Израиля в Россию обойдется близким не менее чем в 5 тысяч долларов США, пишет «Верстов.Инфо».
В настоящий момент родственники ищут средства, чтобы похоронить его на родине. В соцсетях уже объявлен сбор денег на помощь семье погибшего.
Челябинск, Юлия Димова
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