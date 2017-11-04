Южноуралец погиб в Израиле, упав с недостроя

Житель Магнитогорска погиб на стройке в Тель-Авиве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весной текущего года 30-летний южноуралец отправился на заработки в Израиль. Мужчина устроился в строительную компанию. Незадолго до случившегося бригаду рабочих перевели на новый объект.

А 2 ноября родителям магнитогорца позвонили из Тель-Авива и сообщили, что их сын во время работы сорвался с 8-метровой высоты. Пострадавшего с переломами ребер доставили в одну из лучших клиник Израиля. Спустя несколько часов южноуралец скончался, не приходя в себя.

По данным родственников, мужчина погиб в результате несчастного случая – не выдержал страховочный трос.

Известно, что к моменту трагедии у магнитогорца истек срок страховки, также закончилось действие визы. По предварительным подсчетам, транспортировка тела из Израиля в Россию обойдется близким не менее чем в 5 тысяч долларов США, пишет «Верстов.Инфо».

В настоящий момент родственники ищут средства, чтобы похоронить его на родине. В соцсетях уже объявлен сбор денег на помощь семье погибшего.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.11.17

На Южном Урале зафиксирована вспышка АЧС. / Ученые: инопланетяне выйдут на связь в ближайшее время. / Задержан топ-менеджер промышленной группы НЕКК. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»