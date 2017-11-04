Буйный пенсионер устроил переполох на митинг-концерте в Челябинске

Пожилой челябинец устроил импровизированное шоу на праздничном митинг-концерте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», случай произошел около полудня на пешеходной Кировке во время концерта, посвященного Дню народного единства.

После выступления главы региона Бориса Дубровского и спикера ЗСЧО Владимира Мякуша к сцене прорвался седовласый старик в фуфайке и кирзовых сапогах.

Приблизившись к губернатору, пенсионер начал очень громко рассуждать о жизни при коммунизме и достоинствах советского строя. В этот момент сотрудники ЧОП уже окружили оратора, чтобы его задержать. Однако власти решили побеседовать с южноуральцем подальше от охраны: дедушку отвели за сцену и продолжили разговор в более спокойной обстановке.

В остальном праздничное мероприятие, собравшее в центре Челябинска около 4 тысяч человек, прошло без эксцессов. Перед челябинцами и гостями города выступили вокальные и танцевальные коллективы города. Также работали интерактивные площадки, зрителям была представлена реконструкция исторических событий, проводились конкурсы и викторины.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.11.17

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