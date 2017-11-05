В Челябинске Mercedes влетел в маршрутку, семь пострадавших

В Челябинске пассажиры маршрутки пострадали в столкновении с иномаркой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне около 21 часа на перекрестке проспекта Комарова с улицей Октябрьской. Водитель Mercedes на полном ходу врезался в микроавтобус Fiat Ducato, следовавший по маршруту №52. От удара легковушку отбросило на проезжавший мимо автомобиль Skoda.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, авария произошла по вине водителя микроавтобуса. Поворачивая налево, маршрутчик не уступил дорогу ехавшей прямо легковушке. «Маршрутка виновник. На «Мерсе» – сосед по стоянке, машины рядом ставим. Была одна реанимация, 4 «скорых», пожарка. Все в крови, благо подушки сработали. Мы ехали через 3-4 машины, но нас не зацепило. Жесть конечно. Там просто не до фоток было», – написал участник сообщества «Регион 74».

По предварительным данным, в результате происшествия травмы получили семь человек, пять из них в момент ДТП находились в салоне маршрутки. Четырех пострадавших с переломами конечностей доставили в больницу, других после медицинского осмотра отпустили.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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