На южноуральской трассе перевернулся рейсовый автобус, пятеро в больнице

В Брединском районе перевернулся пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла в минувшую пятницу около 23 часов на автодороге «Черноречье – Бреды». На обледенелой трассе водитель рейсового автобуса, следовавшего из Челябинска, не справился с управлением: машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювете. На место происшествия выехали три бригады скорой помощи.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 8 пассажиров, из них 6 человек с различными травмами доставили в больницу. По словам пассажиров, сразу после случившегося часть пострадавших выбирались из покореженного салона самостоятельно, пишет газета «Сельские новости».

Отметим, перевернувшийся на трассе автобус извлекли из кювета лишь следующим утром. К этому времени поврежденный транспорт успели ограбить: из салона автобуса украли автомагнитолу и видеоплеер, вынесли колонки и даже подлокотники сидений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту аварии и кражи имущества проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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