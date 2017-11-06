Осень не сдается: на Южном Урале потеплеет до +7°C

В Челябинской области в ближайшие дни ожидаются плюсовые температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах туманы. По данным Челябинского гидрометцентра, температура воздуха днем составит -1°C, +4°C, на юге области потеплеет до +7°C.

Следующие два дня осадков в регионе не предвидится. Во вторник и среду в дневные часы +3°C, ночью -3°C. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3 метра в секунду.

К концу недели незначительно похолодает. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -7°C, днем, 10 ноября, по области не выше -3°C. Минусовые температуры без снега и дождя ожидаются и в следующий уикенд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.11.17

На южноуральской трассе перевернулся рейсовый автобус, пятеро в больнице. / Напряженная Венера. Гороскоп РИА «Новый День» на 5 – 12 ноября 2017. / В Челябинске Mercedes влетел в маршрутку, семь пострадавших. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»