В Челябинске пассажиров трамваев обслуживают по новым правилам

В Челябинске трамваи начали работать по новым правилам.

Как уже сообщал «Новый День», сомнительный эксперимент транспортники затеяли с целью сократить время в пути для пассажиров и избавиться от трамвайных заторов. Суть нововведения заключается в том, что к остановкам могут подъезжать два трамвая одновременно.

С сегодняшнего дня остановившиеся один за другим трамваи можно встретить на остановках Теплотехнический институт, улица Калинина, Цирк, Площадь Революции и стадион «Локомотив». Вагоновожатым рекомендуют с особой бдительностью проезжать перекрестки и соблюдать дистанцию. Пользоваться новыми правилами запрещено, если на остановке отсутствует посадочная площадка.

Отметим, пренебрежение ранее существующим порядком, когда водитель второго трамвая не вправе подъезжать к остановке, пока там находится другой вагон, может отразиться на безопасности пассажиров и других участников движения. Помимо толкотни горожан на узких остановочных пунктах велика вероятность столкновения двух трамваев. Плюс ко всему, возникают проблемы при движении через перекресток, особенно на пересечении проспекта Ленина и Цвиллинга, где на проезд трамваям отводится всего 15 секунд. На данный момент рассматривается вариант запретить маршрутным такси при движении от оперного театра левый поворот с Цвиллинга на Ленина. Это, в свою очередь, вызовет недовольство, как самих перевозчиков, так и их клиентов.

Челябинск, Юлия Димова

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