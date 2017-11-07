На Южном Урале сократят сроки выдачи разрешений на строительство

В Челябинской области сократят сроки проведения градостроительных экспертиз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства челябинской области, с соответствующей законодательной инициативой выступил региональный минстрой.

Согласно проекту, застройщик по желанию может уменьшить сроки проведения проектной экспертизы с 60 до 45 дней. Также законопроект предусматривает добровольное продление времени проведения экспертизы на случай, если застройщик не успевает устранить недостатки проектной документации.

Ожидается, что закон будет принят в Челябинской области до конца текущего года. Работа ведется в рамках «дорожной карты» по целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». Ее в числе 12 направлений работы по повышению инвестиционной привлекательности Челябинской области в феврале 2017 года утвердил губернатор Борис Дубровский.

Введение новых сроков проведения строительной экспертизы связано с многочисленными обращениями предпринимателей по поводу административных барьеров, мешающих развитию бизнеса.

Стоит отметить, что экспертиза проекта – самая долгосрочная процедура, из необходимых для начала строительства документов.

«Основные проблемы регионального строительного бизнеса касаются взаимодействия фирм с органами власти, в том числе в части получения разрешения на строительство, одним из этапов которого является градостроительная экспертиза. Оптимизация сроков ее процедуры – это, безусловно, важный фактор, влияющий как на экономические интересы заказчика-застройщика, так и на инвестиционный климат и рейтинг региона в целом», – пояснила заведующая кафедрой экономики и управления на предприятиях ЮУрГУ Марина Овчинникова.

Власти отмечают, что подобная оптимизация коснется не только процесса проведения экспертизы. В рамках «дорожной карты» также реализуется план-график мероприятий по совершенствованию и упрощению таких процедур, как получение градостроительного плана земельного участка, прохождение экспертизы или выдача разрешений на строительство.

Напомним, в 2016 году на Южном Урале временной промежуток от подачи заявления на выдачу градостроительного плана до получения разрешения на строительство уже был уменьшен с 156 до 114 дней, теперь этот период может составить 99 дней.

Челябинск, Юлия Димова

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