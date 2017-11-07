На Южном Урале уникальный памятник природы забросали отходами (ФОТО)

В Челябинской области берег озера Тургояк превратили в помойку.

Как сообщили РИА «Новый День» в общественной организации «Гражданский патруль», горы мусора, переполненные урны и баки, содержимое которых ветром разносит на всю округу, и в целом, «удручающее запустение» одного из самых чистых озер региона активисты зафиксировали в ходе очередного рейда.

При этом общественников возмутили даже не уродливые коробки, доски, полиэтилен и бытовые отходы в границах санитарно-защитной зоны водоема, сколько безразличное отношение к состоянию памятника природы.

Отметим, официально озеро Тургояк находится под государственной охраной. «Ответственным является министерство экологии Челябинской области. Ведомство обязано следить за соблюдением режима и в том числе не допускать захламления. На Тургояке обитают уникальные животные, растут уникальные растения. Подобное отношение людей и отсутствие должного контроля со стороны чиновников наносят памятнику природы непоправимый ущерб», – отмечают волонтеры.

В ближайшее время экологи намерены пожаловаться в прокуратуру Челябинской области на ненадлежащее содержание и охрану уникального водного объекта.

Напомним, проблема захламления озера Тургояк, особенно, в туристический сезон, поднимается не первый год. Местные жители отмечают, что прибрежная зона регулярно страдает от наплыва отдыхающих, при этом городские власти не могут должным образом организовать поток туристов, чтобы разграничить антропогенную нагрузку. На туристическом маршруте элементарно не достает урн, информационных аншлагов и предупреждающих табличек.

Челябинск, Юлия Димова

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