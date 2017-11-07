В Челябинске бухгалтер похитила у банков свыше 30 миллионов

В Челябинске бухгалтера частной фирмы будут судить за банковские аферы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, 42-летней челябинке вменяют покушение на мошенничество с использованием служебного положения и легализацию денежных средств, в особо крупных размерах.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы, работая в группе компаний под незапатентованным брендом «Ремонт 93» и подрабатывая у индивидуального предпринимателя, женщина оформила на работодателя займы в трех банках.

После того, как заявительница предоставила подложные документы о финансовом состоянии заемщика, целях кредитования, наличии имущества для залога, кредиты на общую сумму 28 миллионов рублей были одобрены.

Кроме того, бухгалтера заподозрили в краже 2,7 миллиона рублей у коммерческой фирмы, заплатившей за несуществующую поставку мебели. Следователи полагают, что провернуть аферу челябинке удалось, создав фиктивную организацию.

Впоследствии бухгалтер легализовала похищенные 30,6 миллиона рублей, перечислив деньги на счета знакомых и подконтрольных организаций. В ходе следствия на имущество обвиняемой – квартиру и автомобиль – наложен арест.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела поступили на рассмотрение в Центральный районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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