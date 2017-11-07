Мертвый сон: южноуралец зарубил родителей топором

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшую пятницу в частном доме Южноуральска. В полицию позвонил 39-летний мужчина и заявил, что расправился со своими родителями.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в постели окровавленные трупы пенсионеров.

На телах погибших следователи насчитали несколько десятков рубленых ран головы, груди, спины, рук. Также изъято орудие убийства – топор.

Мотивы жестокой расправы в настоящий момент устанавливаются.

Известно, что позвонивший в полицию мужчина состоит на учете у психиатра. В последнее время горожанин проходил стационарное лечение в больнице. Несмотря на признание в убийстве, от дачи показаний подозреваемый отказывается, пишет газета «Вся округа». Убийцу задержали и поместили в изолятор временного содержания. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения.

Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Если южноуральца признают вменяемым, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

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