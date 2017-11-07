В челябинский поселок пустят рискованный автобусный маршрут

Власти Челябинска обеспечат один из поселков города рискованным маршрутом общественного транспорта.

Маршрут №77 «Поселок ОПМС-42 – Парковый-2» будет запущен 1 декабря. Об этом сообщил начальник городского управления транспорта Роман Болотов.

По словам чиновника, в ходе длительных переговоров с дирекцией Южно-Уральской железной дороги мэрии удалось, наконец, согласовать маршрут общественного транспорта, призванный обеспечить сообщение поселка с остальным городом.

Дело в том, что ранее железнодорожники не разрешали движение автобуса через нерегулируемый железнодорожный переезд.

В итоге к руководству «дочки» РЖД обратился лично глава Челябинска Евгений Тефтелев. Дирекция ЮУЖД пошла навстречу городским властям, согласовав предложенную схему. В итоге новый автобусный маршрут пройдет через два железнодорожных переезда, не оборудованных шлагбаумами и светофорами, что делает поездку весьма рискованной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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