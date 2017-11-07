На Южном Урале депутат устроил пьяное ДТП и сбежал

В Челябинской области председатель районного собрания депутатов попал в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне вечером в селе Кунашак напротив дома №157 по улице Ленина.

Лихач на иномарке не вписался в поворот и врезался в бордюрное ограждение. По данным очевидцев, сразу после случившегося водитель с места происшествия сбежал.

По данным собственных источников агентства, за рулем Mitsubishi находился спикер собрания депутатов Кунашакского района. Спустя час парламентарий все же вернулся за машиной, успев заявить о случившемся в ГИБДД. Местные жители полагают, что депутат был пьян, однако сам виновник аварии якобы заявил, что выпил уже после ДТП, чтобы снять стресс.

Кто помог нетрезвому председателю райсобрания отвезти машину в автомастерскую, свидетели происшествия не уточняют.

В областной Госавтоинспекции получить комментарий по поводу случившегося не удалось: сотрудники пресс-службы на звонки не отвечают.

Вместе с тем, стало известно, что на парламентария, ранее возглавлявшего управление имущественных и земельных отношений Кунашакского района, может быть заведено уголовное дело по факту мошенничества с муниципальными землями. «В настоящий момент весь материал собран, конкретные лица опрошены, проверкой информации занимается прокуратура. Думаю, уже в этом месяце материалы поступят в Следственный комитет», – уточнил собеседник агентства.

Напомним, в сентябре текущего года еще один экс-руководитель управления имуществом администрации Кунашакского района стал фигурантом уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Следователи полагают, что в 2015 году чиновник заключил договоры на общую сумму более 1,7 миллиона рублей по приобретению за счет средств бюджета двух помещений в селе Кунашак у организации, которая представляла интересы его близкой родственницы. При этом непригодные для проживания помещения (в них отсутствовала система вентиляции и горячего водоснабжения) впоследствии были переданы бывшим воспитанникам детских домов.

Челябинск, Юлия Димова

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