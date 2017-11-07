На транспортировку челябинки, проломившей голову в Таиланде, запросили 7 млн рублей

Жительница Челябинска, серьезно пострадавшая в Таиланде, неделю не выходит из комы.

Как уже сообщал «Новый День», несчастный случай произошел 31 октября на острове Ко Чанг. Молодая пара каталась по обережью, когда внезапно у одного из велосипедов отказали тормоза. Девушка на скорости слетела с горы, при этом сильно ударилась головой. Пострадавшую туристку в состоянии комы доставили в местный госпиталь.

Врачи уже провели ей две операции, однако состояние пациентки оставляет желать лучшего.

Ситуация осложняется и тем, что сегодня, 7 ноября, заканчивается срок оформленной на время отпуска страховки. Каждый последующий день пребывания россиянки в госпитале обойдется в 170 тысяч рублей. Вместе с транспортировкой до аэропорта и временем ожидания рейса расходы достигнут 1 миллиона рублей.

Родственники пострадавшей уже объявили сбор средств на лечение, а также связались с посольством России в Таиланде.

Там им предложили два варианта транспортировки челябинки – спецбортом МЧС либо регулярным рейсом с выкупом дополнительных мест для установки медицинского оборудования. Однако и здесь возникли трудности. К примеру, пребывающих в коме пассажиров уже давно не эвакуируют бесплатно.

По предварительным расчетам, транспортировка в специально оборудованном модуле стоит не менее 7 миллионов рублей. Сопровождение больных при транспортировке регулярным рейсом оказывают медики Всероссийского центра медицины катастроф. В связи с тем, что работу врачей оплачивают из федерального бюджета, данный вариант менее затратен.

Однако прежде, чем эвакуировать тяжелого пациента, необходимо получить разрешение на перевозку у таиландских врачей.

В настоящий момент минздрав Челябинской области уже сделал запрос медицинских документов для уточнения состояния туристки и дальнейшего принятия решения по ее транспортировке. Ее родственники отмечают, что жизнь челябинки вне опасности. Между тем, девушка до сих пор не начала самостоятельно дышать.

Челябинск, Юлия Димова

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