Сотрудницам турфирмы, оставившим 70 южноуральцев без отдыха и 6 миллионов, вынесли приговор

В Челябинске осудили сотрудниц турфирмы, нагло дуривших клиентов.

Как уже сообщал «Новый День», скандал на рынке туристических услуг разгорелся летом 2016 года. Десятки южноуральцев, купивших путевки у туроператора «Галатея» – ООО «Успех» лишились долгожданного отдыха на курортах Туниса, Вьетнама, Испании, Черногории, а также в Сочи и Крыму. Через пару дней после 100%-ной оплаты туров клиентам под разными предлогами заявили о переносе поездок в связи со снятием брони в отелях, недостаточном количестве выкупленных мест в самолете либо технических неполадках на сайте самого оператора.

Еще через какое-то время несостоявшиеся туристы узнали о банкротстве компании. На требования клиентов вернуть деньги, представители турфирмы заявили об аресте всех банковских счетов, после чего заперли на замок офис и перестали отвечать на звонки.

Обманутые южноуральцы массово обратились в полицию. В ходе проверки выяснилось, что официальные документы об оплате туров клиенты не получали, все переводы производились на личные банковские карты двух владелиц туристического бизнеса. Общий ущерб от действий мошенниц составил 6 миллионов 300 тысяч рублей. Потерпевшими признаны 70 клиентов. По факту мошенничества в особо крупных размерах на аферисток завели уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда, две бизнес-леди признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ. Каждой из мошенниц назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима.

Все гражданские иски, заявленные обманутыми клиентами, удовлетворены в полном объеме.

В свою очередь, требования потерпевших о возмещении морального вреда вследствие сорванного отдыха суд отклонил, аргументировав это тем, что по закону моральная компенсация за преступление против собственности не предусматривается.

Напомним, ранее аферистки выплатили несостоявшимся туристам 600 тысяч рублей. На недвижимое имущество и автомобили осужденных наложен арест.

Челябинск, Юлия Димова

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