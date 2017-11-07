Уступи дорогу: движение в центре Челябинска ограничат к приезду Путина

Челябинских автомобилистов предупредили о возможных ограничениях движения на центральных улицах.

Как передает корреспондент «Новый День», с соответствующим уведомлением выступила областная Госавтоинспекция.

Проблемы с автомобильным движением в центре города ожидаются 8 и 9 ноября в период проведения XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Напомним, в эти дни в Челябинскую область запланирован приезд Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Также мероприятие посетят губернаторы российских регионов, министры и другие государственные деятели обеих стран. Всего на форуме ожидается более 1,5 тысяч гостей.

В связи с этим челябинским автолюбителям настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, в частности, уступать дорогу автомобилям со специальными цветографическими схемами на кузове, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и звуковыми сигналами. Также приоритет в движении имеют и сопровождающие автомобиль со спецсигналами транспортные средства.

Отметим, на каких именно участках дорог будет ограничено либо вовсе перекрыто движение транспорта в ГИБДД Челябинской области не уточняют, вероятно, в целях обеспечения безопасности высокопоставленных гостей.

Челябинск, Юлия Димова

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