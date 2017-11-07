В небе над Россией зависнет космический треугольник

Жители Урала смогут наблюдать за встречей двух планет и спутника Земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», редкие астрономические явления произойдут один за другим уже в текущем месяце. 13 ноября две самые яркие планеты Венера и Юпитер окажутся на расстоянии чуть меньше видимого размера Луны. Космические объекты будут хорошо видны на открытом горизонте в юго-восточной части неба с 7:30 до 8 часов утра.

А 17 ноября к флешмобу планет присоединится Луна. «Естественный спутник Земли образует с космическими объектами равносторонний треугольник», – сообщается на странице календаря астрономических явлений Урала в соцсети.

Небесную геометрию можно будет разглядеть невооруженным глазом в восточной части неба невысоко над горизонтом с 7:30 до 8 часов. Затем объекты растворятся в лучах утренней зари.

«Если использовать бинокль или объектив с фокусным расстоянием от 100 мм при съемке на фотоаппарат, то у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпитера наблюдать 4 спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто», – уточняет инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Челябинск, Юлия Димова

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