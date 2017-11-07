Тоник убойный «Злаковый»: на Южном Урале изъято свыше 100 тысяч литров контрафактного алкоголя

В Челябинской области подвели итоги оперативного мероприятия «Алкоголь».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в рамках операции полицейские провели более 2 тысяч проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, торгующих спиртосодержащей продукцией на рынках и в торговых центрах.

В результате выявлено полсотни преступлений и 240 правонарушений в сфере незаконного оборота спирта и алкогольной продукции. У торговцев изъято 90 тысяч литров контрафактных спиртных напитков и 17 тысяч литров этилового спирта с признаками подделки.

Напомним, внушительный склад «паленого» алкоголя сотрудники МВД накрыли в Металлургическом районе областного центра. По факту производства, хранения, перевозки и сбыта продукции без маркировки возбуждено уголовное дело. Аналогичное преступление совершил житель Пластовского района, хранивший в гараже почти 1,5 тысячи бутылок без акцизных марок.

Также в ходе рейда полицейские задержали дальнобойщика, перевозившего 21 тысячу контрафактных бутылок водки и коньяка известных брендов на общую сумму 4 миллиона рублей.

На сбыте немаркированного алкоголя попались и магнитогорские коммерсанты. А житель Чебаркульского района и вовсе предлагал покупателям особый напиток – несъедобную спиртосодержащую жидкость «Тоник злаковый». Всего в рамках операции «Алкоголь» возбуждено 10 уголовных дел.

Челябинск, Юлия Димова

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