Южный Урал заметет снегом

МЧС предупредило южноуральцев об ухудшении погодных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 ноября в регионе ожидается переменная облачность, местами осадки в виде мокрого снега, в горах до умеренного, в отдельных районах возможны гололедные явления.

Температура воздуха днем +1, +6 градусов, в горах до -4. в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки -6, в низинах похолодает до -11 градусов.

Ветер юго-западного направления ночью будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду c порывами до 18 м/c.

В последующие два дня снегопады продолжатся. При этом дневные температуры пойдут на спад. В четверг по области -3 градуса, в пятницу днем -5 градусов.

Напомним, в минувшие выходные Гидрометцентр России опубликовал метеопрогноз, пообещав южноуральцам всю неделю, за исключением четверга, малооблачную погоду без осадков.

«В период действия атмосферного фронта низкого давления в Челябинской сохраняется вероятность возникновения ЧС: аварий на объектах и линиях энергосистем, отключений систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», – добавили в чрезвычайном ведомстве.

Челябинск, Юлия Димова

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