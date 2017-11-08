Одна нашлась, другая пропала: в Челябинске разыскивают 12-летнюю школьницу

Полицейские объявили в розыск 12-летнюю челябинку. Пропавшая в выходные 13-летняя девочка найдена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, сообщение об исчезновении 12-летней горожанки поступило накануне вечером. Известно, что девочка учится в школе №138. 7 ноября шестиклассница ушла из дома в Центральном районе, однако на связь с родителями до сих пор не вышла.

Известно, что ранее девочка из дома не уходила.

Напомним, еще одна школьница из поселка Новосинеглазово потерялась в минувший понедельник. Семиклассница отправилась на прогулку вместе с 18-летним приятелем. Телефоны обоих подростков оказались выключены. По факту исчезновения несовершеннолетней Следственный комитет организовал проверку. Накануне вечером пропавшую школьницу разыскали в торговом комплексе на северо-западе Челябинска. Полицейские передали беглянку родителям.

В настоящий момент выясняется, где семиклассница провела сутки. Информации о пропавшем молодом человеке до сих пор нет.

Челябинск, Юлия Димова

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