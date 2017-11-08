В челябинском детсаду объявили карантин по менингиту

В детском саду Челябинска проводятся карантинные мероприятия из-за вспышки менингита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опасный вирус диагностировали у одного из воспитанников дошкольного учреждения №382. На данный момент остальные малыши продолжают ходить в детсад, однако гуляют отдельно от здоровых групп.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, помещения, где играл больной, обрабатывают дезинфицирующими средствами, также усилен врачебный контроль за детьми.

По некоторым данным, карантинные мероприятия проводятся еще в одной группе того же детсада: ее посещает брат заразившегося менингитом ребенка.

В пресс-службе комитета по делам образования Челябинска информацию о карантине в детсаду №382 подтвердили, однако сообщать какие-либо подробности отказались, заявив, что они не вправе ставить медицинские диагнозы.

Добавим, карантин в дошкольном учреждении планируют снять к 16 ноября при условии, что никто из воспитанников не заразится менингитом.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.11.17

Одна нашлась, другая пропала: в Челябинске разыскивают 12-летнюю школьницу. / 8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / Южный Урал заметет снегом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»