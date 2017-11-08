«МегаФон» провел самую масштабную 4G-стройку в стране

«МегаФон» наращивает сеть LTE-станций.

Россиянам прибавили скорости в мобильном интернете. По данным Роскомнадзора, за девять месяцев «большая четверка» построила в стране 39 тысячи 682 объекта связи LTE. Из них практически каждую вторую 4G базовую станцию установил «МегаФон».

SAM_1510»МегаФон» – автор самой масштабной стройки четвёртого поколения в стране. Оператор лидирует по числу базовых станций LTE – за девять месяцев этого года их количество увеличилось на 39%, превысив 60 тысяч. Доля компании в общем приросте новых объектов связи составила 44%.

Каждую шестую базовую станцию нового поколения в этом году «МегаФон» установил на территории Большого Урала. Сеть 4G оператора охватывает 396 населённых пунктов и доступна 83% населения.

«Всего за день наша сеть в регионе справляется с объемом в 400 миллионов мегабайт. Количество потребляемой информации постоянно растет, как и желание людей скачивать ее на хорошей скорости. За счет лучшего LTE-покрытия в России наши клиенты могут с комфортом решать любые задачи в глобальной сети как дома, так и в поездках по стране», – отмечает директор компании «МегаФон» на Урале Валерий Величко.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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