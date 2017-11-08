«Я в клетке не шучу»: экс-сенатор Цыбко пожаловался на незаконный перевод в СИЗО Златоуста

Защитники бывшего сенатора Совета Федерации РФ Константина Цыбко настаивают на изменении подзащитному меры пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после двухнедельного перерыва апелляционная инстанция Челябинского областного суда продолжила рассмотрение жалобы на приговор Цыбко. Осужденный, как и в предыдущем судебном процессе, общался с судом посредством видеосвязи, однако на этот раз из СИЗО-4 Златоуста.

По мнению экс-сенатора, вопреки решению областного суда о содержании его под стражей в СИЗО-1 Челябинска на время рассмотрения жалобы, 27 октября его незаконно этапировали в следственный изолятор Златоуста. Цыбко полагает, что такое решение принято после озвученных им нарушений по условиям содержания в изоляторе. «Я в клетке не шучу», – эмоционально добавил арестант.

Напомним, за два дня до перевода осужденный пожаловался суду на тесную камеру, неисправный санузел, «подселение» соседа по камере, отсутствие стола и стула для ознакомления с материалами дела для последующей подготовки к судебному процессу.

Цыбко продолжает настаивать на личном присутствии в зале суда при рассмотрении апелляции на приговор, отмечая что не может возразить гособвинению, прочесть предоставленные ходатайства стороны защиты, а значит, находится не в равных условиях с остальными.

В свою очередь, адвокаты осужденного подали повторное ходатайство об изменении осужденному меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Защитники просили отпустить Цыбко под залог в 3 миллиона рублей.

Данное заявление возмутило прокуроров. Гособвинитель напомнила суду, что 3 августа 2017 года Константин Цыбко был осужден за получение взяток на общую сумму 27,5 миллионов рублей, приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. В данном случае, по мнению прокурора, об изменении меры пресечения уже приговоренному экс-сенатору не может быть и речи. Также прокурор настаивает на законности этапирования заключенного в Златоуст, отметив, что в СИЗО Челябинска Цыбко доставили лишь для ознакомления с материалами дела.

Адвокаты, между тем, подали ходатайство о продлении данного им времени на ознакомление с делом до 17 ноября, заявив, что двух недель, часть из которых выпала на праздничные выходные, им было недостаточно. К тому же, из-за внезапного перевода подзащитного достаточно далеко от Челябинска не получилось согласовать общее мнение с позицией самого осужденного, добавили адвокаты.

Ко всему прочему, защитники заявили о необходимости приобщить к делу Цыбко его медицинскую карту с ранее выявленными диагнозами. На вопрос судьи и гособвинения, чем мотивировано столь позднее решение и почему медицинская карта не была предоставлена во время основного судебного разбирательства, адвокаты заявили о недоработках суда первой инстанции. «В приговоре Озерского городского суда указано лишь, что подсудимый не состоит на учете у нарколога и психиатра. О состоянии здоровья Цыбко судья не расспрашивала», – пытались оправдаться защитники.

«То есть вы хотите сказать, что сейчас проделываете работу суда?», – задала вопрос судья. «Именно так», – ответил один из новых адвокатов экс-сенатора. Для чего защитникам понадобилось приобщать к делу карту осужденного с результатами проведенной электрокардиограммы, так и осталось загадкой. После нескольких технических уточнений судья объявила перерыв, заявив, что намерена постранично расспрашивать адвокатов о необходимости изучения диагнозов, поставленных Цыбко, к примеру, в марте 2011 года.

Челябинск, Юлия Димова

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