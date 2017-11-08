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Среда, 8 ноября 2017, 16:31 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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Много снега: челябинские синоптики озвучили прогноз на ближайшую зиму

Много снега: челябинские синоптики озвучили прогноз на ближайшую зиму

Сотрудники Челябинского гидрометцентра рассказали, какая погода ожидается предстоящей зимой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последний осенний месяц выдастся на Южном Урале относительно теплым. Среднемесячная температура в ноябре ожидается на 1 градус выше нормы. По заверениям синоптиков, в Челябинске столбики термометров будут показывать, в среднем, -5 градусов Цельсия. Метеорологи напомнили, что самый холодный ноябрь в областном центре был зафиксирован в 1993 году, самый теплый – в 2001 году.

При этом осадков в текущем месяцев выпадет на 30% больше нормы.

Снежный покров, как и в прошлые годы, установится в середине ноября. «Снег в первой декаде ноября на Южном Урале ложится крайне редко, – пояснила начальник отдела метеопрогнозов Надежда Ячменева. – За 35 лет таких случаев было всего 5».

Существенных колебаний температур и большого количества осадков в ближайшую неделю не предвидится, разве что усилится ветер. Зато не прогнозируются НМУ: на время, пока промышленные выбросы не копятся в нижних слоях атмосферы, челябинцы могут вздохнуть спокойно.

Что касается долгосрочного прогноза, с декабря по март Гидрометцентр России обещает южноуральцам температурный режим чуть теплее обычного, при этом не исключены морозы. Метеорологи предупреждают, что количество зимних осадков в последние годы значительно выше прежних показателей.

После 1980 года снежные зимы на Южном Урале стали случаться в 3 раза чаще. Метеорологи связывают это с увеличением повторяемости циклонов. Между тем, появление в той или иной области конкретных атмосферных явлений, влияющих на погоду в регионе, челябинские синоптики не отслеживают, ссылаясь на отсутствие штатного климатолога.

Отметим, вероятность подтверждения зимнего прогноза в Челябинской области не превышает 60%. Специалисты традиционно не любят озвучивать долгосрочные прогнозы, заявляя, что среднемесячные показатели могут и не отразить реального положения дел. «Если, например, в первой декаде месяца очень тепло, во второй – в пределах нормы, а в третьей – намного холоднее, среднемесячная температура не превысит ранее установленных значений», – пояснила г-жа Ячменева.

Челябинск, Юлия Димова

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