На Южном Урале погоду предсказывают экологи и учителя географии – больше некому

Челябинская метеорологическая служба испытывает острый дефицит специалистов. Об этом сообщила заместитель руководителя Челябинского ЦГМС Ирина Попова.

Как передает корреспондент «Новый День», в условиях ограниченного субсидирования и проходящей в территориальных органах Росгидромета оптимизации челябинская метеослужба переживает не лучшие времена.

На сегодняшний день в регионе действует 18 метеостанций, работающих по ранее утвержденным программам наблюдения.

Однако это количества объектов недостаточно для точного прогнозирования погодных условий в связи с особенностями рельефа и с учетом общей площади Челябинской области.

Возникают проблемы и с оплатой труда метеорологов. Сотрудники Челябинского ЦГМС не попали под майские указы президента, в связи с чем грядущее повышение заработной платы наравне с работниками бюджетной сферы им не светит.

«Метеоролог на метеостанции имеет оклад 4,1 тысячи рублей, есть те, кто получают 4,5 тысячи. Начальнику метеостанции, например, платят 6,5 тысяч рублей. Понятно, что эти цифры доводят до показателя МРОТ специальными коэффициентами, однако зарплата остается очень низкой», – рассказывает г-жа Попова.

При этом те, кто все же рискнул устроиться на работу с крошечным окладом, как правило, больше года не задерживаются.

Не имея возможности выбирать более подходящих работников, метеослужба берет соискателей без опыта. «У нас с синоптиками большая проблема, – поясняет начальник отдела метеопрогнозов Надежда Ячменева. – В Челябинске нет профильного вуза, выпускающего студентов данной профессии. В итоге нам приходится полностью переучивать экологов и учителей географии». Спустя год, когда они уходят на другую работу, история повторяется. В основном, Челябинский гидрометцентр продолжает существовать за счет сотрудников пенсионного возраста.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.11.17

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