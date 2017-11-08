В Троицке бесследно пропала мать с двумя детьми

В Троицке третий день ищут женщину с двумя детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 38-летняя горожанка ушла из дома еще в понедельник, 6 ноября. С собой женщина взяла пятилетнего сына и годовалую дочь.

С этого времени о местонахождении всех троих ничего неизвестно. Телефон пропавшей отключен.

Накануне родственники пропавшей обратились с заявлением в полицию. Известно, что ранее троичанка из дома не уходила. Официально женщина состоит в браке. Где в момент исчезновения членов семьи находился ее муж, на данный момент неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что заявление близких пропавшей зарегистрировано, в настоящий момент по данному факту ведется проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.11.17

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