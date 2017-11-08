Челябинку, впавшую в кому в Таиланде, запретили транспортировать на родину

Жительница Челябинска, серьезно пострадавшая во время отпуска в Таиланде, не может вернуться домой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минздрава Челябинской области, состояние пациентки не позволяет транспортировать пострадавшую спецбортом МЧС.

Перевозка больной регулярным рейсом со всем необходимым медицинских оборудованием в ближайшие несколько недель также невозможна. На сегодняшний день тайские врачи уже провели пациентке третью операцию. При этом челябинка продолжает находиться в коме.

Напомним, трагедия произошла 31 октября на острове Ко Чанг. Молодая пара спускалась с горы на велосипеде, когда на скорости у челябинки отказали тормоза. Девушка упала и сильно ударилась головой. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали в местную клинику, где сделали трепанацию черепа.

7 ноября у туристки истек срок действия страховки. За день пребывания в госпитале челябинке насчитали порядка 170 тысяч рублей. Вместе с транспортировкой до аэропорта расходы могут вырасти еще в 10 раз.

По последним данным, мужу пострадавшей удалось договориться с руководством клиники о снижении стоимости пребывания в больнице до 70 тысяч рублей в день. Кроме того, принес результаты объявленный в соцсетях сбор помощи на лечение челябинки. Усилиями друзей и знакомых уже собрано более 1 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.11.17

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