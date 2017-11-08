В Челябинске оперативник угрозыска попался на мошенничестве

Задержан сотрудник оперативно-розыскного отдела ГУ МВД России по Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицейского уличили в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, оперативник пообещал устроить в полицию дочь своей знакомой. В обмен просил 100 тысяч рублей, заранее зная, что не имеет полномочий по трудоустройству сотрудников.

В результате опера взяли «с поличным» во время оплаты обещанной услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, 4 ноября по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 3 января 2018 года. Адвокат настаивал на домашнем аресте полицейского.

Официально отправленный в СИЗО оперативник продолжает работу в органах внутренних дел. По некоторым данным, задержанным оказался 27-летний сын сотрудника управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полицейского главка региона, в настоящий момент по факту случившегося проводится служебная проверка, готовятся материалы для увольнения оперативника угрозыска из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Челябинск, Юлия Димова

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