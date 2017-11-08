В Челябинске почти месяц ищут малолетнего геймера

В Челябинске пропал 12-летний школьник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поискового отряда «Легион-СПАС», подросток ушел из дома по улице 250 лет Челябинску еще 14 октября. С этого времени о ребенке ничего неизвестно. По одной из версий, мальчик бродяжничает.

Родственники полагают, что школьник может подрабатывать на стоянках возле ТРК. Также известно, что пропавший увлекается виртуальными играми, может подолгу находиться в интернет-кафе и компьютерных клубах.

Приметы разыскиваемого: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, нос прямой. Был одет в черные джинсы, темную спортивную кофту и безрукавку, кроссовки черные с голубыми полосками. Всем, кто располагает информацией о потерявшемся ребенке, просят сообщать по телефону 8 951 455 13 17 (Татьяна).

Челябинск, Юлия Димова

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