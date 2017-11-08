В Челябинске разыскивают педофила с акцентом

В Челябинске составлен фоторобот насильника детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, особо тяжкое преступление произошло 19 сентября в подъезде многоквартирного дома по улице Российской. Неизвестный мужчина набросился на 10-летнюю школьницу, однако довести задуманное до конца не успел. Мужчину спугнули зашедшие в подъезд соседи.

Пострадавшая вместе с родителями обратилась в полицию. По факту покушения на изнасилование малолетней возбудили уголовное дело. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот нападавшего.

Приметы разыскиваемого: мужчина на вид 20 – 25 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы темные, короткие, говорит с акцентом. Был одет в черную кожаную куртку, черные брюки. При себе имел черную спортивную сумку, черный полиэтиленовый пакет.

Всех, кто располагает информацией о личности подозреваемого и его местонахождении, просят обращаться по телефону следственного отдела: 8 (351) 790-34-77, либо в отдел полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску по номеру: 772-14-14.

Челябинск, Юлия Димова

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