В Челябинске первоклассницу сняли с балкона многоэтажки

В Челябинске семилетняя девочка едва не упала с 5 этажа.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской службе спасения, инцидент произошел накануне около 16 часов на улице Октябрьской в Тракторозаводском районе. Местные жители увидели, что на краю балкона сидит ребенок. Прибывшие на место специалисты с помощью приставной лестницы забрались на балкон и завели ребенка в квартиру.

Выяснилось, что первоклассница находилась дома одна. Девочка делала уроки, но ей вдруг стало скучно, она открыла оконную раму и села на подоконник балкона. В этот момент ее и заметили очевидцы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Спасатели рекомендуют челябинцам не оставлять детей одних дома, отодвинуть мебель и поставить на окна фиксаторы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.11.17

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