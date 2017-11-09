В Кыштыме аферисты под видом прокурора выманили у коммунальщиков деньги и дорогой алкоголь

В Кыштыме мошенники дискредитировали работу надзорного ведомства.

Как сообщил РИА «Новый День» исполняющий обязанности прокурора города Константин Паутов, инцидент произошел накануне днем. Сотрудникам управляющих компаний с одного и того же номера звонили неизвестные и просили немедленно привезти документы в прокуратуру. Во всех случаях собеседники представлялись руководителями городской прокуратуры.

На вопрос, чем мотивирована такая срочность, «прокурор» отвечал, что в город нагрянула проверка из Москвы. В связи с этим коммунальщикам вместе с документами также необходимо привезти для высокопоставленных гостей дорогой алкоголь, а еще положить деньги на мобильник звонившего.

В результате на уловки мошенников попались пять работников обслуживающих организаций, один из которых умудрился перевести на неизвестный номер 10 тысяч рублей. Остальные приехали в прокуратуру со всеми документами и уже собирались бежать в магазин за коньяком.

По словам Константина Паутова, аферу специально провернули в обеденный перерыв. В итоге наивным коммунальщикам пришлось дожидаться у запертых дверей, когда возобновится прием.

В настоящее время все заявления пострадавших переданы в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Ведется поиск подозреваемых.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.11.17

Высокие гости внесли коррективы в движение транспорта в Челябинске. / В Челябинске первоклассницу сняли с балкона многоэтажки. / Самые крутые слухи недели: «…зеленый-презеленый, как моя тоска…». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»