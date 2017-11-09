ГИБДД предупредила южноуральцев о заторах на трассе М5

Госавтоинспекция Челябинской области выступила с предупреждением о неблагоприятных дорожных условиях на трассе М5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», временные трудности в движении автотранспорта на автодороге Челябинск – Москва вызваны обильным снегом. Накануне ГИБДД зафиксировала затор на участке трассы с 1569 по 1580 километр.

Автоинспекторы не исключают, что в связи с понижением температуры и обильными снегопадами в ближайшие сутки ситуация на дорогах в горнозаводской зоне Челябинской области может ухудшиться.

Автолюбителям советуют отказаться от поездок либо строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. При движении на дальние расстояния также необходимо иметь теплые вещи, еду и запас топлива.

Отметим, на данный момент ситуация на трассе М5 благоприятная. По данным управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», 8 ноября движение в Ашинском районе было затруднено в большей степени по вине транзитных автомобилей. Транспортный поток сдерживали груженные фуры из Краснодара и Татарстана, с трудом преодолевшие перевал. Все это время на горном участке не переставала работать спецтехника и дополнительные наряды ДПС.

Челябинск, Юлия Димова

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