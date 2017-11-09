Коммерсант получил срок за подкуп сотрудника ЧТПЗ

В Челябинске суд вынес приговор бизнесмену, покушавшемуся на коммерческий подкуп.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в 2015 году директор екатеринбургской фирмы продал партию стальных труб коммерческой организации, сопроводив товар копиями сертификатов качества на данную продукцию. Покупатель решил проверить подлинность документов и сделал запрос в ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что сертификаты поддельные. Узнав об этом, продавец связался с сотрудником челябинского предприятия и предложил ему деньги.

Чтобы избежать финансовых потерь и возврата поставленной продукции, в феврале 2016 года коммерсант передал работнику трубопрокатного завода 100 тысяч рублей. Сразу после этого мужчина был задержан по обвинению в коммерческом подкупе.

Ленинский районный суд Челябинска приговорил бизнесмена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. изъятые деньги обращены в доход государства.

Челябинск, Юлия Димова

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