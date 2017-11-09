В Челябинске иномарка врезалась в алкомаркет

В Челябинске столкнулись две иномарки, одна влетела в магазин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня после полудня на регулируемом перекрестке улиц Каслинской и Островского.

Как отмечают в соцсетях очевидцы, водитель «Мазды», поворачивая налево, не уступил дорогу легковушке той же марки, двигавшейся прямо. От удара первую машину развернуло и выбросило прямо на пешеходов. Иномарка влетела в стену магазина «Красное и белое».

«Я там проезжал полчаса назад, жестко. Реанимация стояла», – написал в сообществе «Регион74» местный автомобилист.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска информацию о случившемся подтвердили, отметив, что погибших в результате аварии нет, а о раненых им пока ничего неизвестно.

Обсуждая случившееся в соцсетях, челябинцы отмечают, что данный перекресток уже знаменит многочисленными авариями и нелепыми смертями. Ранее другой автолюбитель сбил знак автобусной остановки, дорожная конструкция упала на проходившую мимо женщину, пешеход получила смертельные травмы.

Челябинск, Юлия Димова

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