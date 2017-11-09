Челябинцам бесплатно покажут детское и документальное кино

В Челябинске стартует 37-ой Международный студенческий кинофестиваль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, показы учебных, курсовых, дипломных работ студентов российских и зарубежных киношкол пройдут с 9 по 14 ноября в кинотеатре «Знамя».

Фильмы на фестиваль отбирала специальная комиссия Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. В конкурсную программу вошли короткометражные игровые, анимационные и мультимедиа фильмы.

Организатором мероприятия также выступил продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке министерства культуры РФ.

После просмотра картин зрители смогут оценить каждый фильм по десятибалльной системе. Вход на кинопоказы и фестиваль свободный. Продолжительной каждой программы 2 часа.

Расписание показов:

9-10 ноября – программа игрового кино. Начало в 15:00 и 17:20,

11 ноября – программа детских фильмов. Начало в 14:00,

12 ноября – программа игрового кино. Начало в 16:00,

13-14 ноября – программа документального кино. Начало в 15:00.

Челябинск, Юлия Димова

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